Исследование: около 2 тысяч компаний РФ имеют перспективы выхода на глобальные рынки

СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собораОбщество 21 апреля, 22:22
Дзюдоист Хубецов надеется, что золото ЧЕ поможет пробиться в сборную на чемпионат мираСпорт 21 апреля, 22:19
Ирина Аллегрова попала в черный список украинского сайта "Миротворец"Культура 21 апреля, 21:48
Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полетеАрмия и ОПК 21 апреля, 21:41
"Красная Армия" разгромила "Реактор" в третьем матче финала МХЛСпорт 21 апреля, 21:29
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмыМеждународная панорама 21 апреля, 21:05
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию и двусторонние отношения РФ и СШАПолитика 21 апреля, 21:01
Алексей Береглазов подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"Спорт 21 апреля, 20:57
Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о геттоОбщество 21 апреля, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. До 2 тысяч быстрорастущих технологических компаний России имеют перспективы выхода на глобальные рынки. Такие данные представил в ходе Красноярского экономического форума директор Центра исследований сферы инноваций Института менеджмента инноваций "Высшей школы экономики" (ВШЭ) Станислав Розмирович.
"На всю страну 1,5-2 тысячи быстрорастущих высокотехнологичных компаний наберется, которые имеют перспективы выхода на глобальные рынки, и с ними нужно работать вручную. Это компании, которыми должна гордиться страна", - сказал Розмирович.
Он привел данные исследования центра, проведенного на основе результатов опроса почти 100 компаний, которые основными факторами успеха называют свои инновации, сильную команду и умение работать на рынке. Рост в последние три года связывают с новыми продуктами, которые вывели на рынок (76% компаний), с заказами от крупного бизнеса (43%) и с вводом новых производственных мощностей. В качестве основного минуса все отметили ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Другие ограничения - узость рынков и организационные ограничения.
"Один из главных факторов успеха - наличие лидера в компании. Его средний возраст - 54 года, то есть у предприятий есть еще 15-20 лет на прорыв. Две трети компаний отметили, что готовы стать мировыми лидерами, при этом 17% уже ведут такую работу и видят перспективы в новых технологиях. Более 7% уже экспортируют, причем большинство - в дальнее зарубежье", - озвучил результаты исследования Розмирович.
Один из примеров таких компаний - "Аби Продакшн", самый известный ее продукт - программа для распознавания символов FineReader. Компания входит в число 30 национальных чемпионов. Как рассказала вице-президент компании Екатерина Солнцева, более 80% продукции поставляется на экспорт в 200 стран, она успешно конкурирует с Microsoft и Google. "Выход на мировые рынки осуществили сами на свои деньги, до этого государственной поддержкой никогда не пользовались", - отметила Солнцева.
Красноярский экономический форум завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.