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Исследование: около 2 тысяч компаний РФ имеют перспективы выхода на глобальные рынки

Экономика и бизнес
21 апреля, 22:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
По данным Центра исследований сферы инноваций Института менеджмента инноваций ВШЭ, основными факторами успеха компании называют свои инновации, сильную команду и умение работать на рынке
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. До 2 тысяч быстрорастущих технологических компаний России имеют перспективы выхода на глобальные рынки. Такие данные представил в ходе Красноярского экономического форума директор Центра исследований сферы инноваций Института менеджмента инноваций "Высшей школы экономики" (ВШЭ) Станислав Розмирович.

"На всю страну 1,5-2 тысячи быстрорастущих высокотехнологичных компаний наберется, которые имеют перспективы выхода на глобальные рынки, и с ними нужно работать вручную. Это компании, которыми должна гордиться страна", - сказал Розмирович.

Он привел данные исследования центра, проведенного на основе результатов опроса почти 100 компаний, которые основными факторами успеха называют свои инновации, сильную команду и умение работать на рынке. Рост в последние три года связывают с новыми продуктами, которые вывели на рынок (76% компаний), с заказами от крупного бизнеса (43%) и с вводом новых производственных мощностей. В качестве основного минуса все отметили ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Другие ограничения - узость рынков и организационные ограничения.

"Один из главных факторов успеха - наличие лидера в компании. Его средний возраст - 54 года, то есть у предприятий есть еще 15-20 лет на прорыв. Две трети компаний отметили, что готовы стать мировыми лидерами, при этом 17% уже ведут такую работу и видят перспективы в новых технологиях. Более 7% уже экспортируют, причем большинство - в дальнее зарубежье", - озвучил результаты исследования Розмирович.

Один из примеров таких компаний - "Аби Продакшн", самый известный ее продукт - программа для распознавания символов FineReader. Компания входит в число 30 национальных чемпионов. Как рассказала вице-президент компании Екатерина Солнцева, более 80% продукции поставляется на экспорт в 200 стран, она успешно конкурирует с Microsoft и Google. "Выход на мировые рынки осуществили сами на свои деньги, до этого государственной поддержкой никогда не пользовались", - отметила Солнцева.

Красноярский экономический форум завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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