ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США поддерживают подход МВФ к Украине по принципу "помощь в обмен на реформы". Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил это в своем заявлении к заседанию Международного валютно-финансового комитета (МВФК) - высшего руководящего органа МВФ.

"Мы приветствуем роль МВФ в предоставлении экспертного руководства и финансовой помощи в столь разных странах, как Украина и Египет", - указано в документе, распространенном пресс-службой Минфина США. "Мы поощряем МВФ к тому, чтобы сохранять непреклонность и поощрять проведение трудных, но необходимых структурных реформ для обеспечения устойчивого и всеохватывающего (экономического) роста в этих странах", - подчеркивается в нем.

Заседание МВФК - ключевой пункт повестки дня весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Руководители украинской делегации на сессии в публичных выступлениях в Вашингтоне выражают решимость проводить согласованные с фондом реформы, в том числе пенсионную и земельную.