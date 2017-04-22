Минфин США потребовал исправления "дисбалансов" в мировой торговле и финансах

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США требуют исправления "дисбалансов", имеющихся, на их взгляд, в мировой торговле и финансах, и добиваются от Международного валютного фонда (МВФ) более активных усилий на этом направлении. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил это в пятницу в своем заявлении к заседанию Международного валютно-финансового комитета (МВФК) - высшего руководящего органа МВФ. Текст документа был распространен в Вашингтоне пресс-службой американского финансового ведомства.

"В мировой экономике по-прежнему проявляются крупные и устойчивые внешние дисбалансы, которые способствуют ощущению, что существующая международная денежная и торговая система выгодна не для всех, - считает Мнучин. - В этих условиях Соединенные Штаты призывают МВФ к более активному выполнению своего надзорного мандата в стремлении к мощному, устойчивому, сбалансированному и всеохватному глобальному (экономическому) росту".

"МВФ следует выявлять конкретные политические коррективы на страновом уровне с тем, чтобы достигать гораздо большей сбалансированности всей системы в целом, - продолжал американский финансист. - Мы ждем от МВФ высвечивания тех мест, в которых страны с профицитами могут более активно содействовать поддержке симметричных корректив в стремлении к более справедливой глобальной системе".

По убеждению Мнучина, "на странах с крупными внешними профицитами и прочными государственными финансами лежит особая ответственность" за "глобальную перебалансировку". "На наш взгляд, чрезмерные торговые профициты, как и чрезмерные торговые дефициты, не способствуют сохранению свободной и справедливой торговой системы", - сказал глава минфина США.

"Справедливая и прозрачная валютная практика также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы выгоды от торговли распределялись справедливо, - продолжал он. - Странам следует соблюдать свои курсовые обязательства, включая обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, не пользоваться денежно-кредитной политикой для таргетирования валютных курсов в конкурентных целях и проводить подробные консультации по валютным курсам".

Кому конкретно адресованы его претензии, американский финансист не уточнял. Но прежде ведущие политики США, включая президента Дональда Трампа, не раз публично выражали недовольство по поводу торговой и курсовой политики Китая. К числу стран, имеющих крупные профициты во внешней торговле, относится и Германия.