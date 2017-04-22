Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин США потребовал исправления "дисбалансов" в мировой торговле и финансах

Экономика и бизнес
22 апреля, 1:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
МВФ следует выявлять конкретные политические коррективы на страновом уровне, чтобы достигать гораздо большей сбалансированности системы в целом, считает министр финансов США
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США требуют исправления "дисбалансов", имеющихся, на их взгляд, в мировой торговле и финансах, и добиваются от Международного валютного фонда (МВФ) более активных усилий на этом направлении. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил это в пятницу в своем заявлении к заседанию Международного валютно-финансового комитета (МВФК) - высшего руководящего органа МВФ. Текст документа был распространен в Вашингтоне пресс-службой американского финансового ведомства.

"В мировой экономике по-прежнему проявляются крупные и устойчивые внешние дисбалансы, которые способствуют ощущению, что существующая международная денежная и торговая система выгодна не для всех, - считает Мнучин. - В этих условиях Соединенные Штаты призывают МВФ к более активному выполнению своего надзорного мандата в стремлении к мощному, устойчивому, сбалансированному и всеохватному глобальному (экономическому) росту".

Смотрите также

Минфин США: МВФ играет ключевую роль в предотвращении экономических кризисов в мире

"МВФ следует выявлять конкретные политические коррективы на страновом уровне с тем, чтобы достигать гораздо большей сбалансированности всей системы в целом, - продолжал американский финансист. - Мы ждем от МВФ высвечивания тех мест, в которых страны с профицитами могут более активно содействовать поддержке симметричных корректив в стремлении к более справедливой глобальной системе".

По убеждению Мнучина, "на странах с крупными внешними профицитами и прочными государственными финансами лежит особая ответственность" за "глобальную перебалансировку". "На наш взгляд, чрезмерные торговые профициты, как и чрезмерные торговые дефициты, не способствуют сохранению свободной и справедливой торговой системы", - сказал глава минфина США.

"Справедливая и прозрачная валютная практика также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы выгоды от торговли распределялись справедливо, - продолжал он. - Странам следует соблюдать свои курсовые обязательства, включая обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, не пользоваться денежно-кредитной политикой для таргетирования валютных курсов в конкурентных целях и проводить подробные консультации по валютным курсам".

Кому конкретно адресованы его претензии, американский финансист не уточнял. Но прежде ведущие политики США, включая президента Дональда Трампа, не раз публично выражали недовольство по поводу торговой и курсовой политики Китая. К числу стран, имеющих крупные профициты во внешней торговле, относится и Германия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
3
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
4
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
5
Антимонопольный комитет Украины требует от минюста взыскать штраф с "Газпрома"
6
СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собора
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама