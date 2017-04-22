Меняйло: регионы Сибири должны развивать уже сложившиеся отрасли экономики

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Каждый сибирский регион должен развивать исторически сложившиеся отрасли экономики, а не пытаться в ущерб им начинать с нуля освоение других. В частности, байкальские регионы должны стать центром экотуризма, а не тяжелой промышленности, сообщил в субботу ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
"В каждом регионе есть исторически сложившиеся направления развития экономики. Если на Байкале в очередной раз будем целлюлозный комбинат строить или металлургические заводы - этого не надо. Байкал - это наш изумруд, там необходимо развивать туристический кластер", - сказал он.
Меняйло подчеркнул, что помимо строительства санаторно-курортных комплексов на Байкале, необходимо обратить внимание на самобытность местных народов и сделать это привлекательным для туристов. Также необходимо восстанавливать природные заповедники и Байкал, которым в свое время был нанесен значительный ущерб.
Также полпред предложил развивать привлекательный для россиян и иностранцев брэнд чистой байкальской питьевой воды: "Это хороший проект, но к нему надо подходить взвешенно, не переходить "точку невозврата" и помочь природе в самовоспроизводстве", - подчеркнул Меняйло.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.