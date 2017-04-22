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Глава египетской телекоммуникационной компании Orascom провел переговоры в столице КНДР

Экономика и бизнес
22 апреля, 7:40 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Компания Orascom не только предоставляла услуги сотовой связи в КНДР, но и финансировало строительство 105-этажной гостиницы "Рюгён" в Пхеньяне
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ПХЕНЬЯН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Один из руководителей КНДР, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён встретился в Пхеньяне с Нагибом Савирисом - главой египетской фирмы Orascom Telecom Holding, многие годы вкладывавшей средства в развитие телекоммуникационной сферы КНДР. Об этом сообщили в субботу местные газеты, не уточняя деталей переговоров.

Ранее Савирис неоднократно совершал поездки в КНДР.

Египетские предприниматели сотрудничали с национальной государственной компанией Koryo-Link и министерством почт и телекоммуникаций КНДР. Благодаря их деятельности число абонентов мобильной связи в стране постоянно росло.

Сотовая связь была не единственной сферой деятельности Orascom Telecom Holding в КНДР. При ее содействии в Пхеньяне еще в 1987 году началось строительство 105-этажной гостиницы "Рюгён" в Пхеньяне. Однако оно было заморожено в начале 1990-х годов из-за проблем с финансированием, а также с поставками материалов и оборудования. Это гигантское бетонное сооружение в форме пирамиды можно увидеть практически из любой точки столицы КНДР.

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