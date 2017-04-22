Кабмин утвердил комплекс мер по развитию книжной торговли и распространению печатных СМИ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвержден комплекс мер по поддержке развития предприятий в сфере книжной торговли и распространения печатных СМИ. Документ, подписанный 17 апреля, опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утвержден комплекс мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети распространения)", - говорится в справке к распоряжению.

Согласно тексту распоряжения, Минэкономразвития поручено проработать вопрос о создании условий для отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих торговлю книгами и печатными СМИ, к субъектам социального предпринимательства. Ведомству необходимо представить соответствующий доклад в правительство к декабрю 2017 года. Кроме этого, меры включают в себя принятие региональных программ поддержки, развития и популяризации чтения в печатном и электронном виде.

Реализация комплекса мер позволит поддержать организации в сфере книжной торговли и распространения печатных средств массовой информации и выработать единый подход к организации их распространения, отметили в правительстве.