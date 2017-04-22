ВЭБ финализировал четыре предложения о покупке украинской "дочки"

В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаряНовости Урала 22 апреля, 8:52
СМИ: канадские истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 в районе АляскиМеждународная панорама 22 апреля, 8:00
Тысячи дальневосточников написали международный тест по истории ВОВВ стране 22 апреля, 7:30
Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог в $1 млнМеждународная панорама 22 апреля, 7:21
"Бостон" победил "Оттаву" во втором овертайме и сократил отставание в серии плей-офф НХЛСпорт 22 апреля, 6:50
МИД КНДР осудил Австралию, "слепо копирующую политику США"Международная панорама 22 апреля, 6:44
Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионеМосква 22 апреля, 6:06
Пенс: США продолжат добиваться сохранения безъядерного статуса Корейского полуостроваМеждународная панорама 22 апреля, 5:55
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"Спорт 22 апреля, 5:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ финализировал три предложения о покупке украинской "дочки", еще одно поступило недавно, сообщил журналистам председатель ВЭБ Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Мы находимся в продвинутой стадии, мы финализировали все предложения, более подробно после майских праздников смогу сказать. Поступило несколько предложений, их было три, занимаемся их уточнением. Как вы понимаете, сделка непростая, там много параметров", - сказал Горьков.
Позднее он добавил, что недавно поступило еще одно предложение о покупке актива на Украине. "Мы в финальной стадии, у нас три предложения, даже появилось еще одно, уже четыре. Это было буквально неделю назад, может быть, дней 10", - отметил глава ВЭБ.
Потенциальных инвесторов он не раскрыл, отметив лишь, что все они находятся в международной или украинской юрисдикции. "Из-за того, что появились на последнем этапе новые инвесторы, мы хотим максимально этот проект реализовать эффективно, поэтому мы используем любую возможность", - сказал Горьков.
Внешэкономбанку принадлежит украинский Проминвестбанк.
В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко сроком на год ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом. Помимо Проминвестбанка, под санкции подпали Сбербанк, ВТБ, VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).
После этого 27 марта Сбербанк сообщил о продаже 100% акций своего дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.