ВЭБ финализировал четыре предложения о покупке украинской "дочки"

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ финализировал три предложения о покупке украинской "дочки", еще одно поступило недавно, сообщил журналистам председатель ВЭБ Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Мы находимся в продвинутой стадии, мы финализировали все предложения, более подробно после майских праздников смогу сказать. Поступило несколько предложений, их было три, занимаемся их уточнением. Как вы понимаете, сделка непростая, там много параметров", - сказал Горьков.

Позднее он добавил, что недавно поступило еще одно предложение о покупке актива на Украине. "Мы в финальной стадии, у нас три предложения, даже появилось еще одно, уже четыре. Это было буквально неделю назад, может быть, дней 10", - отметил глава ВЭБ.

Потенциальных инвесторов он не раскрыл, отметив лишь, что все они находятся в международной или украинской юрисдикции. "Из-за того, что появились на последнем этапе новые инвесторы, мы хотим максимально этот проект реализовать эффективно, поэтому мы используем любую возможность", - сказал Горьков.

Внешэкономбанку принадлежит украинский Проминвестбанк.

В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко сроком на год ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом. Помимо Проминвестбанка, под санкции подпали Сбербанк, ВТБ, VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).

После этого 27 марта Сбербанк сообщил о продаже 100% акций своего дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.