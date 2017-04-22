ПФР предлагает правительству принять меры по выравниванию цены труда мигрантов

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Правительству надо предусмотреть меры по выравниванию цены труда трудовых мигрантов и граждан России, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на сессии Красноярского экономического форума, посвященной проблемам демографии.

"На трехсторонней комиссии мы выслушиваем от профсоюзов те или иные вопросы, связанные с тем, что вот у нас есть квалифицированные сотрудники, но вот пришли мигранты, и они согласны работать за другие деньги, а уровень квалификации у них достаточный. Например, жалуются летчики. Поэтому, конечно, надо правительству подумать о том, чтобы выравнять цену труда", - сказал Дроздов.

По его словам, трудовые мигранты в РФ пользуются теми же социальными услугами, что и россияне. "Приглашая мигрантов, мы должны четко регулировать и знать цену их труда, потому что они тут пользуются нашими всеми (соцуслугами - прим. ТАСС) - и медицинским страхованием, и иными вопросами. Нужно понимать их конкурентоспособность. И при этом мы должны четко понимать, куда мы их приглашаем, на какие рабочие места, и какие условия мы им ставим. Потому что, конечно, это инструмент обоюдоострый", - сказал глава ПФР.

Как отметил замминистра экономического развития Олег Фомичев, наибольшие проблемы и социальное недовольство вызывают те мигранты, которые не привлекаются в качестве квалифицированной рабочей силы российскими компаниями, а приезжают сами, получают патент и работают неконтролируемо. При этом система контроля за мигрантами действует только в отношении привлекаемых официально высококвалифицированных специалистов.

"Миграционная политика у нас пока скорее направлена на предотвращение приезда к нам хороших мигрантов, и сквозь пальцы глядим на тех, кто уже по факту и так приезжает (неконтролируемо - прим. ТАСС)", - сказал Фомичев.