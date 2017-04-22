КЭФ готов стать площадкой для обсуждения управленческих технологий

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Красноярский экономический форум готов стать площадкой для обсуждения управленческих технологий, заявил в интервью ТАСС первый вице-губернатор региона, ответственный секретарь оргкомитета форума Сергей Пономаренко.
"То, что Красноярск станет площадкой для обсуждения новых управленческих технологий, думаю, это очень здорово", - сказал Пономаренко.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин, предложил переформатировать Красноярский экономический форум в управленческий и проводить его попеременно в Красноярске и Калининграде.
По словам Пономаренко, пока окончательное решение о переформатировании форума не принято. "Мы живем в новом современном мире, у нас современные технологии, но способы управления пока еще отстают от лучших мировых практик, мы в этом отношении еще должны двигаться вперед", - добавил вице-губернатор.
Красноярский экономический форум начался 20 апреля и завершится в субботу, 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.