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КЭФ готов стать площадкой для обсуждения управленческих технологий

Экономика и бизнес
22 апреля, 9:11 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Об этом заявил первый вице-губернатор Красноярского края, ответственный секретарь оргкомитета форума Сергей Пономаренко
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Красноярский экономический форум готов стать площадкой для обсуждения управленческих технологий, заявил в интервью ТАСС первый вице-губернатор региона, ответственный секретарь оргкомитета форума Сергей Пономаренко.

"То, что Красноярск станет площадкой для обсуждения новых управленческих технологий, думаю, это очень здорово", - сказал Пономаренко.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин, предложил переформатировать Красноярский экономический форум в управленческий и проводить его попеременно в Красноярске и Калининграде.

По словам Пономаренко, пока окончательное решение о переформатировании форума не принято. "Мы живем в новом современном мире, у нас современные технологии, но способы управления пока еще отстают от лучших мировых практик, мы в этом отношении еще должны двигаться вперед", - добавил вице-губернатор.

Красноярский экономический форум начался 20 апреля и завершится в субботу, 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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