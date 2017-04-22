На Дальнем Востоке планируется создать 15 промышленных кластеров

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Пятнадцать промышленных кластеров планируется создать на Дальнем Востоке, в том числе авиационный, лесопромышленный и рыбоперерабатывающий. Об этом сообщил ТАСС директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко по итогам круглого стола "Промышленные кластеры и технопарки: инфраструктура для опережающего развития региональной промышленности" на Красноярском экономическом форуме.

"На Дальнем Востоке планируется создание 15 кластеров. Здесь на сегодняшний день фактически отсутствуют формализованные кластеры, а если посмотреть на центральную часть России, там уже достаточно большое их количество. Именно из-за очень большой удаленности и разницы во времени, возможно, существует некий информационный вакуум. Могу вам подтвердить создание авиационного кластера на базе Комсомольска-на-Амуре, создание лесопромышленного кластера, рыбоперерабатывающий кластер", - рассказал Шпиленко.

Замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Денис Цуканов также отметил неравномерность распределения промышленных кластеров. "Более 80 парков размещены в центральной части России, в том числе в Московской области, Республике Татарстан, Башкортостан. Одновременно в восточной части России находится 11 парков, их загрузка составляет 80%. И в этой связи мы ставим для себя приоритетом поддержку создания индустриальных зон на Дальнем Востоке", - отметил Цуканов в ходе круглого стола.

По его словам, в 2016 году в России начали работать 15 новых индустриальных парков, всего на сегодняшний день действуют 95 площадок, которые расположились в 45 регионах страны. "За прошлый год на территории индустриальных парков разместились 614 новых предприятий. Следует отметить, что основным приоритетом на 2017 год является поддержка создания не менее 20 новых объектов", - рассказал Цуканов.

Он отметил, что три года назад таких площадок было всего около 35. При этом, по его словам, большинству парков удалось добиться значительного вложения частных инвестиций.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.