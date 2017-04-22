Эксперты: российским промышленным кластерам нужны новые меры поддержки

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Государству необходимо ввести дополнительные меры поддержки для налаживания эффективной работы промышленных кластеров и привлечения в них инвесторов. Развитию производственных площадок могли бы помочь такие формы поддержки как субсидирование строительства инфраструктуры, система двухэтапного финансирования и возможность направлять 100% НДС, налогов на имущество и прибыль на уплату процентов по кредитам.

Такую точку зрения озвучили участники круглого стола "Промышленные кластеры и технопарки: инфраструктура для опережающего развития региональной промышленности" на Красноярском экономическом форуме.

Представители промышленности и органов власти в ходе дискуссии поделились опытом создания и работы промышленных парков в регионах страны и предложили меры по стимулированию их развития.

Помощь с инфраструктурой

Для строительства и развития промышленных парков необходима инфраструктура - линии связи, дороги, водопровод, и другие инженерные сети, но для ее создания инвесторам нужна поддержка, считает исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Республики Бурятия Алексей Мишенин.

"Кроме тех мер поддержки, которые кластер нам позволяет, я бы хотел обратить внимание на то, что было бы эффективным создание дополнительной инфраструктуры или субсидирование создания инфраструктуры в рамках кластера. Мы столкнулись с тем, что инвестор приходит и вкладывает в оборудование, создает хорошие, современные технологические линии, но где-то на создание инфраструктуры есть потребность в участии субъекта", - сказал Мишенин во время круглого стола.

Налоги и критерии отбора

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти омской группы компаний "Титан" Наталья Поликовская отметила, что в целом существующих мер поддержки недостаточно, чтобы в рамках кластера хотя бы каждый год запускать новые инвестиционные проекты.

"Это связано с тем, что сегодня мы видим, что недостаточно проработан инструментарий по государственной поддержке, мы не можем совмещать финансирование через привлечение доступных кредитов и того самого проектного финансирования. Достаточно высокий уровень налоговых выплат для производств, которые еще не вышли на самоокупаемость", - рассказала Поликовская

По ее словам, исправить ситуацию могло бы введение новых и совершенствование имеющихся мер поддержки. Это позволило бы повысить привлекательность бизнеса и маневренность предприятий, улучшить инвестиционный климат в России, увеличить число промышленных производств, рабочих мест и объем собираемых налогов.

"Мы предлагаем предусмотреть норму, при которой инвесторы смогут 100% федеральных и региональных налогов, мы не говорим про социальные налоги, речь идет о налоге на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, направлять на уплату существующих процентов по кредитам и тем самым сокращать срок кредитного соглашения. Мы предлагаем разработать критерии отбора инвестиционных проектов и критерии инвестиционной надежности инвесторов. Перейти к двухэтапному финансированию инвестиционных проектов: первый этап выделение стадии проектного финансирования со сроком кредита до пяти лет, а второй - стадия выведения производства на проектную мощность, где средства выделяются уже под залог нового объекта", - отметила она.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.