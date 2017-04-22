ЦБ: доходность индивидуальных пенсионных счетов будет выше инфляции

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Доходность счетов граждан в рамках индивидуального пенсионного капитала, концепция которого разрабатывается Минфином и Центробанком, будет превышать инфляцию. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме замдиректора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Владимир Таможников, напомнив, что уровень доходности по пенсионным накоплениям не гарантирован.

"Это система индивидуальных пенсионных счетов, которые являются собственностью граждан, насколько они могут являться таковой, они наследуются. На этих счетах лежат реальные деньги, они не просто лежат, а инвестируются - на них начисляется инвестиционный доход. Поскольку средства инвестируются вдолгую пенсионными фондами, то можно смело ожидать, что их доход будет выше инфляции и выше депозитной ставки, что очень важно на таком длинном периоде", - рассказал он.

По словам Таможникова, мировая практика показывает, что на периоде 30-40 лет не бывает доходности ниже инфляции, потому что экономический рост в целом положителен, отличен от нуля. При этом он подчеркнул, что существующая система гарантирования пенсионных фондов обеспечивает только то, что человек не потеряет свои деньги, но не уровень доходности по накоплениям.

Таможников также подчеркнул, что система ИПК частная, деньги не могут быть заморожены или отобраны решением государства, и основная задача системы - разграничить государственную и частную часть пенсии.

Фонды даже сейчас на условиях падающей экономики на горизонте 5-7 лет показывают доходность выше инфляции, отметил глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. "Единственное, что отличает ИПК от ОПС (обязательного пенсионного обеспечения) - это гарантия прав собственности", - признал Беляков, так как пенсионные накопления в течение нескольких лет замораживались. Однако, по его мнению, позволить себе участвовать в ИПК смогут немногие граждане, которые располагают достаточным доходом, чтобы откладывать на будущее.

Приток в систему индивидуального пенсионного капитала

В систему индивидуального пенсионного капитала, разрабатываемую Минфином и ЦБ, в ближайшие 10 лет может быть привлечено порядка 4 трлн руб., сообщил Таможников.

"По нашим подсчетам, при среднем уровне участия (в ИПК) может сформироваться в системе в ближайшие 10 лет порядка 4 трлн рублей", - сказал он.

Это предварительные неофициальные расчеты Центробанка на основе ожиданий, что в ИПК будут участвовать около 60% граждан, уточнил он ТАСС. Сейчас, по данным ЦБ, объем пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах составляет около 2 трлн руб.

Формирование долгосрочного инвестиционного ресурса в экономике окажет положительное влияние на экономический рост, считает Таможников. "Это рост зарплат, рост благосостояния и пенсионного обеспечения тоже", - заявил он. Правда, эффект от этого гражданин получит не сразу, признал он.

Об индивидуальном пенсионном капитале

ЦБ и Минфин в конце сентября 2016 года представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного капитала, формирующегося в НПФ за счет добровольных отчислений граждан.

Концепция предусматривает, что индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, размер которых не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса, эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически. В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их в качестве взноса на счет ИПК.

Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период свое мнение по участию в системе, ИПК будет формироваться автоматически.

Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает не позднее 1 января 2019 года.