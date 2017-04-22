Орешкин считает, что в России дефицит качественных управленческих кадров

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Повышение производительности труда в десятки раз может пройти без дополнительных инвестиций, а за счет перестройки бизнес-процессов и внедрения новых управленческих практик. Такое мнение в рамках пленарной сессии на Красноярском экономическом форуме выразил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"На первый уровень выходит проблема управленческих кадров, которые выстраивают те процессы, которые приводят к той или иной производительности труда. И если любого руководителя бизнеса или даже руководителя государственного органа спросить, испытывает ли он дефицит управленческих кадров, он ответит: "Конечно, да". Потому что найти качественных людей, которые могли бы здесь выступать лидерами, очень сложно", - сказал Орешкин.

Он добавил, что в настоящее время Минэкономразвития разрабатывает приоритетный проект, нацеленный на повышение производительности труда.

По словам Орешкина, обсуждаются разные элементы этого приоритетного проекта, как создание базы знаний для помощи понимания современных управленческих практик, так и представление лучших примеров страны, чтобы люди учились друг у друга.

Министр сообщил, что первые результаты реализации данного приоритетного проекта будут обсуждаться в следующем году в Калининграде на специализированном управленческом форуме.