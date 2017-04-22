Оптимальный сценарий хеджирования валютных рисков экспортеров может появиться к концу мая

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Оптимальный сценарий хеджирования валютных рисков экспортеров появится к концу мая, сообщил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Пока нет оптимального решения, мы с Минэком и Мифином дорабатываем этот механизм. Там несколько сценариев, которые так или иначе обсуждаются, ключевого нет, поэтому сейчас говорить, какой из них будет финальным, рановато. Я думаю, что к концу мая появится какой-то оптимальный сценарий, и тогда можно будет говорить. Сейчас это рабочее обсуждение", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
О необходимости разработать продукт для хеджирования валютных рисков экспортеров говорил премьер Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи в конце февраля. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что для хеджирования могут использоваться опционы. В то же время в ЦБ считают, что типовой продукт, который планируется создать для хеджирования валютных рисков экспортеров, может использовать несколько финансовых инструментов: валютный кредит, опцион или форвард. Возможно и сочетание этих трех элементов, в зависимости от контракта экспортера.