Дворкович: кабмин занимается темой возобновляемой энергии

Мутко: "Лужники" станут украшением страны и лицом российского футболаСпорт 22 апреля, 13:31
Мутко считает успешным выступление сборной РФ на командном ЧМ по фигурному катаниюСпорт 22 апреля, 13:23
Фигурист Илья Авербух стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболуСпорт 22 апреля, 13:21
Доходы главы РЖД Белозерова в 2016 году выросли вдвоеЭкономика и бизнес 22 апреля, 12:59
"Зенит" опроверг информацию о сносе президентской ложи на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 22 апреля, 12:53
СКР: шансы на проведение ЧМ по шорт-треку сезона-2019/20 в Сочи оценивать пока раноСпорт 22 апреля, 12:49
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме двух программСпорт 22 апреля, 12:42
Российские фигуристы стали вторыми на командном чемпионате мираСпорт 22 апреля, 12:42
Игрок НХЛ Кейн согласился сыграть за сборную США на чемпионате мираСпорт 22 апреля, 12:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство следит за темой возобновляемых источников энергии, но ждет, когда эти технологии подешевеют, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках пленарной сессии на Красноярском экономическом форуме.
"Мы этим занимаемся и в рамках государственной политики. Занимаемся аккуратно по одной простой причине - это дорого. Мы ждем, когда технологии подешевеют, чтобы в этот "летающий поезд" вскочить, когда он будет уже на более дешевом топливе двигаться и лучше управляться", - сказал он.
Дворкович отметил, что при этом в РФ значительную долю занимает гидроэнергетика - и если это учитывать, то в России большая доля возобновляемой энергетики.
"Но что это (ВИЭ) тренд мировой - это абсолютно точно, и мы в любом случае в эту сторону будем двигаться", - заключил он.