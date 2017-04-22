Дворкович: кабмин занимается темой возобновляемой энергии

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство следит за темой возобновляемых источников энергии, но ждет, когда эти технологии подешевеют, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках пленарной сессии на Красноярском экономическом форуме.

"Мы этим занимаемся и в рамках государственной политики. Занимаемся аккуратно по одной простой причине - это дорого. Мы ждем, когда технологии подешевеют, чтобы в этот "летающий поезд" вскочить, когда он будет уже на более дешевом топливе двигаться и лучше управляться", - сказал он.

Дворкович отметил, что при этом в РФ значительную долю занимает гидроэнергетика - и если это учитывать, то в России большая доля возобновляемой энергетики.

"Но что это (ВИЭ) тренд мировой - это абсолютно точно, и мы в любом случае в эту сторону будем двигаться", - заключил он.