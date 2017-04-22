Красноярский край на КЭФ заключил более 30 инвестиционных соглашений

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края заключили более 30 инвестиционных соглашений в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции КЭФ глава региона Виктор Толоконский.

"В этом году мы заключили более 30 инвестиционных соглашений, это несколько больше, чем в прошлом году. Много соглашений было заключено в сфере глубокой переработки леса, развития инфраструктуры. Заключено соглашение о создании агропромышленного кластера в Шарыповском районе с объемом инвестиций в 15 млрд рублей", - сказал Толоконский.

Подводя итоги форума, губернатор отметил, что власти Красноярского края достигли договоренностей с крупными промышленными компаниями о снижении вредных выбросов в атмосферу. "Красноярский экономический форум подтвердил свою высокую востребованность, в его работе приняло участие более 5 тыс. человек", - заключил Толоконский.

Ранее сообщалось, что московская компания ООО "Сибирский лес" за счет средств китайских инвесторов создаст целлюлозный завод по глубокой переработке древесины в Енисейском районе Красноярского края. Объем инвестиций в проект составит 100 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства региона, запуск производства запланирован на II квартал 2020 года. Завод будет выпускать 600 тыс. тон крафт-целлюлозы из хвойных пород деревьев и 330 тыс. растворимой целлюлозы из березы.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.