ВЭБ вместе с Красноярским краем построит первый за 25 лет лесопромышленный комплекс в РФ

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк на Красноярском экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Красноярского края, которое предусматривает строительство лесопромышленного комплекса.
Инвестиции в проект оцениваются в $1,3-1,5 млрд, ВЭБ надеется на привлечение средств из разных источников и ведет переговоры, в частности, с арабскими и китайскими фондами, уточнил глава ВЭБ Сергей Горьков.
"За последние 25 лет это самый большой проект в деревообрабатывающей промышленности. Мы хотим построить первый за последние 25-30 лет лесопромышленный комплекс в стране", - заявил Горьков. Проект реализовывался с 2007 года, первая стадия была запущена в 2016 году.
"Нам нужна поддержка края в ряде составляющих - лесосека, энергетика, железные дороги, человеческие ресурсы", - сказал он.
Возможно, комплекс будет производить не только целлюлозу, но и вискозу, сказал он. "Мы страна, которая обладает самым большим объемом древесины в мире - у нас 25% запасов, но мы ее продаем в виде малообработанном", - сказал он.
Всего при поддержке ВЭБ в регионе реализуется 6 проектов в деревообработке, металлургии и энергетической инфраструктуре общей стоимостью свыше 250 млрд рублей (инвестиции ВЭБ - 160 млрд рублей). Реализация проектов предполагает создание почти 4,5 тысяч новых рабочих мест.