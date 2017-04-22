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Эксперты: России нужно адаптировать сервис для туристов из КНР для роста турпотока

Экономика и бизнес
22 апреля, 14:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Также в ходе дискуссии эксперты высказались о важности постоянного продвижения в регионах туристических продуктов
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Российским турфирмам необходимо адаптировать сервис для гостей из Китая и научиться продвигаться свои продукты, чтобы увеличить турпоток из Поднебесной. К такому выводу пришли участники дискуссии "Россия для азиатских туристов: не только Петербург", прошедшей в рамках Красноярского экономического форума, которые обсудили вопросы, связанные с увеличением туристического потока из Китая в российские регионы и способами его удержания на количественном и качественном уровнях.

"Мы должны понимать, что наше историческое культурное наследие не всегда понятно гостям из Китая по разным причинам, многие российские предприятия говорят, что у нас есть замечательный ресторан европейской и русской кухни - это дилетантский подход, потому что для китайских туристов важна, в первую очередь, китайская еда и культура. Поэтому при формировании тура должны быть китайские рестораны, а в гостинице должны быть элементы, которые отвечают привычным формам путешествия гостей из Китая", - сказала руководитель программы по привлечению китайских туристов China Friendly Анна Сибиркина.

Она добавила, что только за прошлый год эксперты программы провели более 150 обучающих семинаров.

"С 2004 года мы ведем профессиональную деятельность между Россией и Китаем в сфере туризма. Мы рассказываем, что нужно делать с китайскими туристами, куда не стоит их селить, что нужно показать, чтобы они были довольны покупками, а шопинг - это номер один для китайских гостей," - уточнила Сибиркина.

Продвижение продукта и регламент работы с туристами

Также в ходе дискуссии эксперты высказались о важности постоянного продвижения в регионах туристических продуктов. "Хотелось бы обратить внимание на следующий момент - смотрим на сезонность и событийные календари. Зачастую сталкиваешься с полным непониманием того, что в городе происходит, то есть, на мой взгляд, проблема, прежде всего, в правильном продвижении продукта", - сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов отметил, что сегодня туризм - одна из стратегический отраслей региона. "Мы уделяем пристальное внимание <…> туризм в целом - это и гостиницы, и рестораны, и логистика, и экология, и здравоохранение, это целый комплекс связанных вещей", - добавил Цыденов.

Как отметил председатель совета "Мир без границ" Александр Федин, еще одним проблемным вопросом является отсутствие регламента работы для туроператоров. "У нас есть межправительственное соглашение, которое регулирует механизм пересечения границы между двумя странами. Турист пересекает, и предполагается, что начинает работать российский туроператор, но в большинстве случаев он лишь предоставляет список, и дальше, кто обслуживает туриста, кто с ним работает, кто формирует программу - непонятно", - уточнил он. По его словам, в настоящее время "не регламентирована работа туроператора в рамках межправительственного соглашения".

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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