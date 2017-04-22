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"Опора России" попросила Минфин сделать ЕНВД бессрочным

Экономика и бизнес
22 апреля, 14:19 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
ЕНВД пользуется почти треть всех предпринимателей, отметил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин в рамках налоговой сессии на Красноярском экономическом форуме обратился к замминистра финансов РФ Илье Трунину с просьбой сделать единый налог на вмененный доход (ЕНВД) бессрочным. Пока же действие этого налога продлено до 2021 года.

"Есть предложение подумать над бессрочностью режима (ЕНВД - прим. ТАСС). Им пользуются почти треть всех предпринимателей", - сказал Шубин, уточнив, что это почти 2 млн человек.

Замминистра финансов усомнился в необходимости данной меры. "Если все предприниматели вне зависимости от налогового режима будут использовать контрольно-кассовую технику, онлайн предоставлять данные на сервер налоговой службы, зачем тогда нужен ЕНВД?", - сказал Трунин.

ЕНВД заменяет для владельцев малого бизнеса уплату почти всех других налогов, но его разрешено применять только в определенных сферах (в основном розничная торговля, общественное питание, бытовые, ветеринарные услуги, услуги по ремонту). Около 2,1 млн юридических лиц воспользовались этим правом по состоянию на 1 января 2016 года.

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Красноярский экономический форум – 2017
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