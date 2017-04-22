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Сумма заключенных по итогам Ялтинского форума контрактов превысит 100 млрд рублей

Экономика и бизнес
22 апреля, 16:05 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 22, апреля. /ТАСС
Количество участников форума превысило 2 тыс. человек из 46 стран мира
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ЯЛТА, 22 апреля. /ТАСС/. Общая сумма контрактов и меморандумов, заключенных участниками III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), превысит 100 млрд рублей, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"По итогам форума заключено соглашений на сумму 64 млрд рублей. Это те контракты, которые могут быть реализованы уже в ближайшее время. Есть предложения о подписании ряда меморандумов еще в течение двух недель. Общая сумма (контрактов по итогам форума - прим. ТАСС) превысит 100 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, в свою очередь, сообщил, что количество участников ЯМЭФ превысило 2 тыс. человек из 46 стран мира.

Ялтинский международный экономический форум проходил с 20 по 22 апреля. Он проводился в третий раз. В 2016 году участники форума заключили 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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Аксенов, Сергей Валерьевич
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