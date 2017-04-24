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"Ъ": "Яндекс" введет плату за использование своей навигации в коммерческих целях

Экономика и бизнес
24 апреля, 3:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В компании изданию сообщили, что специальная лицензия скоро потребуется таксомоторным компаниям, экспедиторским и курьерским службам, а также компаниям, занимающимся перевозкой грузов
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Использование сервисов "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" в коммерческих целях - таксопарками, службами курьерской доставки и другим бизнесом - планируют сделать платным. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как сообщили изданию в компании, для этого скоро потребуется специальная лицензия; тестирование нового формата, на основе которого будут определены ее условия, начнется в этом году. "История ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов", - рассказали в "Яндексе".

Новый формат работы будет предусматривать бесплатные лимиты, а платное использование и функционал будут настраиваться под клиента. Как отмечает "Коммерсантъ", подобная модель уже действует в интерфейсе программирования приложений (API) "Яндекс.Карт" для бизнеса, позволяющем использовать технологии сервиса и картографические данные в сторонних проектах.

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