"Известия": Минпромторг и РЭЦ откроют центр экспертизы рынка для российских экспортеров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) откроют Конъюнктурный центр (КЦ), который будет предоставлять бесплатную экспертизу о потенциальных экспортных рынках российским компаниям. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли Глеба Никитина.

"Мы считаем, что у любой российской компании, которая хочет экспортировать продукцию, должен быть доступ к аналитике по интересующим рынкам. Например, к информации относительно наличия или отсутствия торговых барьеров по конкретным продуктам, номенклатуре, типовому таможенному тарифу по региону и стране и так далее, - рассказал замминистра. - Вот хочет компания поставлять в Аргентину, например, тележки. Центр делает анализ по Аргентине и по Латинской Америке в целом, оценивает потенциальный объем рынка - сколько там нужно тележек, будет ли рентабельной поставка их туда, какой будет пошлина, нужно ли пройти сертификацию".

Как отмечает газета, центр будет состоять из базы данных и специалистов, предоставляющих очную консультацию по продуктам. По словам Никитина, в данный момент ведется обширный анализ географических приоритетов по экспорту товаров, после запуска центра создание базы будет производиться на основе заявок производителей. Планируется, что КЦ поначалу будет функционировать как подразделение РЭЦ.

Как пояснил "Известиям" глава РЭЦ Петр Фрадков, сервис пока разрабатывается, но в тестовом режиме уже доступен в интернете. "В системе уже имеется аналитика по странам, регионам и отраслям. Перед началом работы нужно зарегистрироваться в личном кабинете. Все зарегистрированные компании периодически проверяются в сервисе СПАРК для того, чтобы мы понимали, что работаем с "живым" экспортером или с компанией, которая действительно планирует экспортировать", - рассказал он.

В тестовом режиме центр начнет работу уже в июне, в рабочем - с 2018 года. Как отметили в Минпромторге, в этом году вся помощь компаниям будет совершенно бесплатной, со следующего часть информации станет платной, но только для самоокупаемости КЦ.