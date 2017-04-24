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Курс доллара обновил минимум 2017 года

Экономика и бизнес
24 апреля, 12:52 дата обновления: 24 апреля, 13:04 UTC+3
Цена одного доллара на торгах Московской биржи опустилась до 55,78 руб.
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© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на торгах Московской биржи обновил минимум 2017 года, опустившись до 55,78 руб., свидетельствуют данные торгов биржи.

Курс евро по состоянию на 12:42 мск вырос на 7 копеек и составил 60,64 руб.

Ранее минимальная стоимость доллара в текущем году была зафиксирована 5 апреля - 55,8 руб. В целом курс доллара был ниже этой отметки 3 июля 2015 года. Тогда минимальная стоимость американской валюты на Московской бирже составила 55,4 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,95%, до $52,46 за баррель.

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