Курс доллара обновил минимум 2017 года

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на торгах Московской биржи обновил минимум 2017 года, опустившись до 55,78 руб., свидетельствуют данные торгов биржи.
Курс евро по состоянию на 12:42 мск вырос на 7 копеек и составил 60,64 руб.
Ранее минимальная стоимость доллара в текущем году была зафиксирована 5 апреля - 55,8 руб. В целом курс доллара был ниже этой отметки 3 июля 2015 года. Тогда минимальная стоимость американской валюты на Московской бирже составила 55,4 руб.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,95%, до $52,46 за баррель.