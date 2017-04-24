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Шувалов: Минэкономразвития должно стать неформальным штабом экономических реформ

Экономика и бизнес
24 апреля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Первый вице-премьер также отметил, что в связи с переводом Росстата в ведение Минэкономразвития необходимо обратить внимание на качество статистики
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития должно стать неформальным штабом экономических реформ, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на итоговой коллегии министерства.

"Министерство конечно в этой части должно получить неформальный статус штаба, который поможет все эти мыслительные процессы соединить. И чтобы мы были уверены, что наш тяжелый и ежедневный труд приведет к такой России, к такой ее экономической мощи, который мы вместе более- менее одинаково представляем", - сказал Шувалов.

По его словам, Минэкономразвития уже имеет по большей части разделов Плана действий на период до 2025 года набор мероприятий. Шувалов отметил, что пока в план не будут интегрированы предложения других министерств и экспертов, он не должен публиковаться.

Первый вице-премьер также отметил, что в связи с переводом Росстата в ведение Минэкономразвития необходимо обратить внимание на качество статистики.

"Цифровая экономика приносит такие изменения в наше сознание и в калькуляцию нашего валового продукта, которые мы не все можем посчитать. Есть некоторые вещи, которые мы ощущаем в потреблении, наблюдаем, но пока это со статистикой не связано. И вот теперь поскольку статистика у Максима Станиславовича в подчинении, поэтому вам со статистикой надо так научиться обращаться и работать, и убедить общественность, что это не для того, чтобы нам предоставлять удобные цифры, а для того чтобы научиться считать по новому, как в мире считают, принимая самые сложные вызовы и обладая этими цифровыми возможностями", - сказал Шувалов.

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