Медведев: рост ВВП РФ на 2% в этом году является вполне достижимым

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запланированный показатель роста экономики РФ на 2% в текущем году является вполне достижимым.
Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минэкономразвития РФ.
Он рассчитывает, что по итогам года наметившаяся ранее позитивная динамика в экономике РФ станет еще более заметнее. "Во всяком случае цифры, которые звучали, пока вполне достижимы, включая рост ВВП до 2%", - сказал премьер. Он указал и на неплохие темпы продвижения к оптимальному для РФ уровню инфляции, на низкую безработицу.
Глава кабмина также обратил внимание, что "как и все сырьевые экономики, мы получили очень болезненный урок, сделали выводы, в общем, очевидные; несмотря на весьма существенную концентрацию рисков, вышли на положительные показатели по объему промышленного роста и по объему роста сельхозпроизводства".
Медведев заявил, комментируя тему инвестиций, что "после длительной инвестиционной паузы у предпринимателей есть готовность к новым проектам", причем такой настрой демонстрируют в том числе и иностранные инвесторы. "Наша задача - привлечь деньги в инновационное развитие, в самые перспективные отрасли, предприятия, - сказал глава кабмина. - Для этого нужно снять избыточные административные ограничения, это системная работа, которой мы занимаемся, двигаемся вперед; и предложить частным инвесторами весомые стимулы и гарантии".
В частности, Медведев в связи с этим указал на развитие государственно-частного партнерства, и этот механизм уже себя зарекомендовал. В настоящее время, по данным премьера, реализуется более 1,8 тыс. таких проектов, в которые инвестировано 126 млрд частных средств.
Надо добиться того, чтобы экономика развивалась по целевому варианту макропрогноза на 2018-2020 годы, подчеркнул также Медведев."Условия, которые складываются, беспрецедентны для современной российской экономики, экономики современной России за 25 лет. Эти положительные сдвиги должны быть долгосрочными и устойчивыми трендами. И мы должны сделать все, чтобы наша экономика все же развивалась по целевому сценарию прогноза, который, кстати, подготовлен в вашем министерстве",- сказал Медведев.
Он также отметил, что финальная версия плана действий по ускорению экономического роста в РФ на период до 2025 года вскоре будет представлена в правительство. "Важно, что в этой работе как обычно участвуют эксперты, представители бизнес-сообщества, все конструктивные соображения должны быть учтены при подготовке финальной версии. Скоро она будет представлена в правительство, времени осталось не так много, поэтому нужно работу эту завершать", - сказал Медведев.
Как отметил премьер, еще год-два назад много говорили о падении мировых цен на нефть и условиях идеального шторма, в котором оказалась российская экономика. "С этими вызовами мы справились и это результат нашей с вами совместной работы, в значительной степени работы Министерства экономического развития", - сказал глава кабмина.
По его словам, сейчас власти концентрируются на разработке мер по обеспечению качественного ускоренного роста экономики на длительную перспективу.
Правительство РФ 13 апреля рассмотрело три варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2018-2020 гг. - консервативный, базовый, целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, при котором рост ВВП в 2017 г. составит 2%, а потом на три года стабилизируется на 1,5%. При этом российские власти обещали заняться проработкой мер для достижения целевого варианта, который прогнозирует ускорение роста экономики до темпов выше среднемировых - 3,1% в 2020 г.
Пересмотренный базовый вариант прогноза стал значительно оптимистичнее предшествующей оценки. Так, рост ВВП-2017 прогнозируется на уровне 2% против 0,6% ранее, а инфляция на уровне 3,8% против 4%. Те же показатели на 2017 г. заложены и в целевой сценарий, однако дальше начинаются расхождения между ними, которые с каждым новым годом прогноза становятся все значительнее. Так, согласно целевому прогнозу в 2020 г. рост экономики составит 3,1% против 1,5% по базовому, рост инвестиций ускорится до 9,8% против 2,1%, а заработной платы - до 2,5% против 1,3%.