Медведев: рост ВВП РФ на 2% в этом году является вполне достижимым

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запланированный показатель роста экономики РФ на 2% в текущем году является вполне достижимым.

Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минэкономразвития РФ.

Он рассчитывает, что по итогам года наметившаяся ранее позитивная динамика в экономике РФ станет еще более заметнее. "Во всяком случае цифры, которые звучали, пока вполне достижимы, включая рост ВВП до 2%", - сказал премьер. Он указал и на неплохие темпы продвижения к оптимальному для РФ уровню инфляции, на низкую безработицу.

Глава кабмина также обратил внимание, что "как и все сырьевые экономики, мы получили очень болезненный урок, сделали выводы, в общем, очевидные; несмотря на весьма существенную концентрацию рисков, вышли на положительные показатели по объему промышленного роста и по объему роста сельхозпроизводства".

Медведев заявил, комментируя тему инвестиций, что "после длительной инвестиционной паузы у предпринимателей есть готовность к новым проектам", причем такой настрой демонстрируют в том числе и иностранные инвесторы. "Наша задача - привлечь деньги в инновационное развитие, в самые перспективные отрасли, предприятия, - сказал глава кабмина. - Для этого нужно снять избыточные административные ограничения, это системная работа, которой мы занимаемся, двигаемся вперед; и предложить частным инвесторами весомые стимулы и гарантии".

В частности, Медведев в связи с этим указал на развитие государственно-частного партнерства, и этот механизм уже себя зарекомендовал. В настоящее время, по данным премьера, реализуется более 1,8 тыс. таких проектов, в которые инвестировано 126 млрд частных средств.

О развитии экономики

Надо добиться того, чтобы экономика развивалась по целевому варианту макропрогноза на 2018-2020 годы, подчеркнул также Медведев."Условия, которые складываются, беспрецедентны для современной российской экономики, экономики современной России за 25 лет. Эти положительные сдвиги должны быть долгосрочными и устойчивыми трендами. И мы должны сделать все, чтобы наша экономика все же развивалась по целевому сценарию прогноза, который, кстати, подготовлен в вашем министерстве",- сказал Медведев.

Он также отметил, что финальная версия плана действий по ускорению экономического роста в РФ на период до 2025 года вскоре будет представлена в правительство. "Важно, что в этой работе как обычно участвуют эксперты, представители бизнес-сообщества, все конструктивные соображения должны быть учтены при подготовке финальной версии. Скоро она будет представлена в правительство, времени осталось не так много, поэтому нужно работу эту завершать", - сказал Медведев.

Как отметил премьер, еще год-два назад много говорили о падении мировых цен на нефть и условиях идеального шторма, в котором оказалась российская экономика. "С этими вызовами мы справились и это результат нашей с вами совместной работы, в значительной степени работы Министерства экономического развития", - сказал глава кабмина.

По его словам, сейчас власти концентрируются на разработке мер по обеспечению качественного ускоренного роста экономики на длительную перспективу.

Прогноз развития

Правительство РФ 13 апреля рассмотрело три варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2018-2020 гг. - консервативный, базовый, целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, при котором рост ВВП в 2017 г. составит 2%, а потом на три года стабилизируется на 1,5%. При этом российские власти обещали заняться проработкой мер для достижения целевого варианта, который прогнозирует ускорение роста экономики до темпов выше среднемировых - 3,1% в 2020 г.

Пересмотренный базовый вариант прогноза стал значительно оптимистичнее предшествующей оценки. Так, рост ВВП-2017 прогнозируется на уровне 2% против 0,6% ранее, а инфляция на уровне 3,8% против 4%. Те же показатели на 2017 г. заложены и в целевой сценарий, однако дальше начинаются расхождения между ними, которые с каждым новым годом прогноза становятся все значительнее. Так, согласно целевому прогнозу в 2020 г. рост экономики составит 3,1% против 1,5% по базовому, рост инвестиций ускорится до 9,8% против 2,1%, а заработной платы - до 2,5% против 1,3%.