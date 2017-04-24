МЭР обратится к правительству с предложениями по финансированию переписи населения

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует обратится в правительство РФ с предложениями по финансированию Всероссийской переписи населения в 2020 году, средства на которую в бюджете пока не заложены. Об этом на итоговой коллегии министерства заявил его глава Максим Орешкин.
"В 2020 году запланирована очередная перепись населения. Однако пока на нее в федеральном бюджете средства не предусмотрены. Мы будем здесь выходить с соответствующими заявками и просить Дмитрия Анатольевича (Медведева) их поддержать", - сказал он.
Ранее глава Росстата Александр Суринов сообщил в интервью ТАСС, что на проведение всероссийской переписи населения в 2020 году Росстату понадобится более 50 млрд рублей, при этом минимальная зарплата переписчика составит 16,2 тыс. руб. в месяц.
По словам главы ведомства, самое главное при подготовке сметы - установить уровень оплаты труда переписного персонала не ниже, чем он был в 2016 году на сельхозпереписи, а также в 2014 году во время переписи населения Крыма.
Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. До этого подобное событие проходило в 2010 году, в переписи приняло участие около 142 млн человек.