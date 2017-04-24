Хлопонин: переход предприятий на наилучшие доступные технологии переноситься не будет

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Переход предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ), который планируется начать с 2019 года, переноситься не будет, несмотря на просьбы ряда предприятий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, выступая на коллегии Минприроды по итогам работы 2016 года.

"Постоянно идут обращения от руководителей предприятий с просьбой скорректировать для отдельных производств сроки перехода на НДТ. Мы будет тщательно рассматривать все обоснованные просьбы со стороны бизнеса. Вместе с тем системного переноса сроков на НДТ с 2019 года не будет", - сказал Хлопонин.

Он подчеркнул, что переход на НДТ является стратегическим вопросом, его реализация позволит к середине 2020-х годов резко снизить экологический ущерб. В частности, ситуация в ряде промышленных центров - Красноярске, Челябинске и Омске - требует немедленного сокращения выбросов уже в 2017 году.

Хлопонин призвал Минприроды усилить процесс разработки и принятия нормативной базы по выбросам предприятий и порядку контроля за выполнением нормативов. "Пока, по некоторым нашим данным, здесь есть отставание от графика", - отметил он.

Экологический апгрейд

Россия, вслед за большинством развитых стран, переходит на новую форму экологического регулирования. НДТ - это самые передовые достижения науки и техники, наносящие наименьший вред природе, безопасные для человека и при этом выгодные с экономической точки зрения. Они должны не только защищать окружающую среду от негативного воздействия производства, но и быть рентабельными для тех предприятий, которые их внедряют.

Закон о внедрении НДТ был принят в 2014 году. Он предусматривает постепенный переход российской промышленности на более совершенные и систематизированные экологические стандарты, поэтапное повышение платы за негативное воздействие на природу, введение системы комплексных экологических разрешений и т. д. Его реализация должна обеспечить сокращение числа городов с высоким уровнем загрязнения воздуха более чем в 2,5 раза.

Срок перехода на НДТ составит 7-10 лет в зависимости от производства. Предполагается, что к 2025 году российская промышленность перейдет на новую форму экологического регулирования. Переход на НДТ планируется начать в 2019 году.