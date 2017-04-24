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В Орле открылась крупная фабрика по выпуску ортопедической обуви

Экономика и бизнес
24 апреля, 17:43 UTC+3
Обувь будет практически целиком состоять из российских материалов
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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Губернатора Орловской области

ОРЕЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Фабрика по выпуску специальной ортопедической обуви, инвестиции в создание которой составляют порядка 135 млн рублей, запущена в Орле. Предполагается, что на ней будет выпускаться 200 тыс. пар обуви в год, что позволит предприятию стать лидером российского рынка по выпуску специальной обуви для инвалидов, а также заместить импортную продукцию, сообщил ТАСС глава региона Вадим Потомский.

"Это инновационное и уникальное в технологическом плане предприятие, в которое уже вложено порядка 80 млн рублей, и еще 55 млн будет инвестировано для запуска линии детской и специальной обуви для больных диабетом", - уточнил Потомский.

По данным властей, производимая обувь на 96-98% будет состоять из российских материалов, что создает предпосылки для устойчивой сырьевой базы для обувной промышленности в России. "Привлечение инвестиций - ключевое условие успешного развития экономики региона. Открытие обувной фабрики компании "Ринтек" - свидетельство честного и открытого партнерства региональных властей и бизнеса на основе доверия и уважения", - дополнили слова Потомского в региональном правительстве.

По словам председателя совета директоров компании "Ринтек" Ирины Фоминой, новое предприятие заметно снимет напряжение на рынке труда в Орле. "Сейчас общая потребность предприятия - 140 рабочих мест, в среднесрочном горизонте будет трудоустроено более 500 человек, стоит особенно отметить, что на фабрике будут созданы рабочие места для людей с ограниченными возможностями", - сказала она, добавив, что продукция предприятия будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в другие страны.

На предприятии также будет организован учебный центр, где будут обучать инвалидов перед трудоустройством. "Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут не только получить здесь рабочее место, но и освоить новые навыки, что немаловажно для их социальной адаптации в обществе. Это дает им возможность жить "полной жизнью", - добавила в свою очередь, председатель орловского регионального отделения Всероссийского общества глухих Любовь Шкуратова.

"Ринтек" - старейшая компания в России по производству специальной ортопедической обуви, созданная в 2004 году. В настоящее время обувь компании продается в 18 российских городах, а также поставляется в ведущие медицинские учреждения страны по государственному заказу.

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