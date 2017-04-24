ВВП России со снятой сезонностью в марте вырос на 0,2%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. ВВП России в марте 2017 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), с исключением сезонного и календарного факторов, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2% после снижения на 0,2% в феврале. При этом к соответствующему периоду 2016 года ВВП в марте показал нулевой прирост, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Согласно оценке ВЭБ, в первом квартале 2017 года ВВП со снятой сезонностью вырос к четвертому кварталу 2016 года на 0,3%, но снизился на 0,3% к аналогичному периоду прошлого года.

В марте положительная динамика ВВП к февралю обусловлена ростом обрабатывающих отраслей на 2,4%, торговли (рост на 0,5%), добычи полезных ископаемых (+0,1%) и чистых налогов (+0,1%), отмечают в госкорпорации.

В области отрицательных значений оказались строительство (снижение на 1,7%), обеспечение электроэнергией и водоснабжение (-1%), производство продукции сельского хозяйства (-0,1%).

"В целом возросшая экономическая активность в марте обеспечила рост экономики в первом квартале текущего года. По нашей оценке, ВВП вырос на 0,3%. Таким образом, с очисткой от сезонного и календарного эффектов экономика демонстрирует рост уже в течение трех кварталов подряд, что свидетельствует о выходе из рецессии, - цитирует пресс-служба главного экономиста ВЭБ Андрея Клепача. - Однако, мы по-прежнему осторожны в оценке устойчивости наметившегося роста".

"Основным фактором роста стал потребительский спрос, который смог поддержать общий рост экономики в первом квартале. Однако рассчитывать на устойчивость роста потребления еще рано", - заключил Клепач.