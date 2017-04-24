Министр энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалех может посетить ПМЭФ

ДОХА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех может посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Он на Питерский форум планирует (приехать - прим. ТАСС)", - сказал он.

При этом Новак добавил, что не знает о планах министра Саудовской Аравии посетить Россию после его посещения Азербайджана, которое, по разным данным, может состоятся в конце апреля или в мае.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.

За прошедшие двадцать лет Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В этом году он будет проходить с 1 по 3 июля.