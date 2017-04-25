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Эксперты обсудят связь энергетической безопасности и экономики на форуме в Петербурге

Экономика и бизнес
25 апреля, 2:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Российский международный энергетический форум пройдет с 25 по 28 апреля
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Эксперты обсудят связь энергетической безопасности и экономики на пятом Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2017), который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 апреля. Об этом сообщили организаторы форума.

"Деловую программу мероприятия откроет пленарное заседание "Энергетическая безопасность России - аксиома развития экономики". Эксперты обсудят надежное и бесперебойное энергообеспечение экономики и населения страны, создание экономических условий, обеспечивающих равную выгоду для поставщиков и потребителей энергии, предотвращение нерационального использования энергоресурсов, надежность работы оборудования, бережное отношение к окружающей среде", - сказано в сообщении.

Как отметили организаторы, за четыре дня работы форума, который будет базироваться на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", пройдет около 30 мероприятий: 10 конференций и пленарных сессий, 10 круглых столов, бизнес-встречи, семинары и презентации ведущих производителей и поставщиков электроэнергетического оборудования, в ходе которых экспертным мнением поделятся лидеры отрасли. Среди экспертов форума будут представители таких компаний, как ООО "Газпром энергохолдинг", ОАО "Силовые машины", АО "РЭП Холдинг", "ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией". Приглашены представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области.

В рамках форума пройдет традиционная Международная специализированная выставка "Энергетика и электротехника", которая проводится в Санкт-Петербурге с 1993 года. Будут подведены итоги международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли.

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