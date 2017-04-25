Токио готов к сотрудничеству с Москвой по вопросу о работах на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии настроено на широкое сотрудничество с Россией в деле ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", однако хотело бы более подробно проработать не только технологические моменты, но и юридические аспекты такой кооперации. Об этом заявил ТАСС представитель японского Управления природных ресурсов и энергетики при министерстве экономики, торговли и промышленности. Он сделал комментарий на условиях сохранения анонимности, поскольку, как пояснил чиновник, выступает не от своего имени, а от лица всего ведомства.

"Вопросы сотрудничества в ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", - сказал представитель управления, - активно обсуждались, в частности, во время состоявшегося в апреле визита в Токио главы "Росатома" Алексея Лихачева. Мы высоко ценим богатый опыт этой корпорации и хотели бы его использовать. При этом японская сторона считает полезным обсудить и правовые стороны вопроса. Например, при рассмотрении российских технологий утилизации радиоактивных отходов нужно согласовать вопрос о том, насколько принятые в РФ правила на этот счет совпадают с японскими".

"Поэтому мы считаем полезным возможное проведение в Токио крупного семинара, на котором российские специалисты могли бы комплексно ответить на вопросы представителей японских государственных структур и частного бизнеса", - отметил представитель управления. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в атомной сфере только начинается, хотя и опирается на прочную базу.

Основы для него заложило заключенное в 2009 году рамочное Соглашение между Россией и Японией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Оно открывает путь не только к совместной работе на АЭС "Фукусима-1", но и, в частности, к поставкам российского ядерного топлива для японских АЭС.