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Баку поддержит продление соглашения о сокращении добычи нефти - министр энергетики

Экономика и бизнес
25 апреля, 10:10 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Министр энергетики страны Натик Алиев отметил, что нынешнее соглашение позитивно повлияло на рынок
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БАКУ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Азербайджан считает целесообразным продление соглашения о сокращении добычи нефти для сохранения стабильных цен на рынке. Об этом заявил  в беседе с журналистами министр энергетики Натик Алиев.

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"Считаю, что если мы хотим сохранить стабильными цены на нефть на рынке, то соглашение о сокращении добычи должно быть продлено", - сказал глава Минэнерго. По его словам, нынешнее соглашение позитивно повлияло на рынок, и в настоящее время цена нефти стабилизировались в пределах $50-60 за баррель.

"24 мая состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК, на основании отчета которого потом будут приниматься решения о продлении соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК или какое-либо иное решение в этой связи", - сообщил Алиев. Он добавил, что решение о продлении соглашения о добыче нефти "было бы на пользу Азербайджану". "Мы со своей стороны возражать (против продления соглашения) не будем", - заявил азербайджанский министр.

В конце ноября 2016 года в Вене состоялся саммит ОПЕК, итогом которого стало первое с 2008 года официальное решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. В начале декабря прошлого года к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в картель: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день. Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки и придерживается взятых обязательств.

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