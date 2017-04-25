ТОР "Камчатка" могут расширить еще на четыре района полуострова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Режим территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" может быть расширен на другие районы полуострова, где будут появляться новые инвестиционные проекты, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В настоящее время режим ТОР "Камчатка" распространяется на Петропавловск-Камчатский и Елизовский район.

"Там, где будут возникать новые проекты, мы для них будем применять режим территории опережающего развития, расширять ТОР "Камчатка". У нас есть такая возможность, задерживать не будем никого", - сказал Трутнев.

По словам губернатора Владимира Илюхина, в полпредство президента на Дальнем Востоке и Минвостокразвития РФ уже направлены предложения о расширении режима ТОР "Камчатка" на четыре муниципальных образования. "У нас сегодня есть заявки ещё от четырех районов: Пенжинский, Карагинский, Быстринский и Соболевский, где возможна реализация проектов на общую сумму более 13 млрд рублей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эти территории стали работать в рамках ТОР "Камчатка". Сегодня мы пришли к выводу, что такая возможность есть", - сказал губернатор.

Постановление правительства РФ "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно- логистического и туристско-рекреационного. Для реализации проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, расположенных в пределах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. В настоящее время резидентами территории являются 20 предприятий с общим объемом инвестиций более 13,5 млрд рублей.