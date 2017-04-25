ТОР "Камчатка" могут расширить еще на четыре района полуострова

Лавров назвал своим любимым поэтом ВысоцкогоОбщество 25 апреля, 11:12
Минкультуры обеспокоено ситуацией с зарплатами музыкальных педагогов в ряде регионов РФКультура 25 апреля, 11:08
Демилитаризованная зона в Корее: первый рубеж противостоянияМеждународная панорама 25 апреля, 11:00
Суд перенес на 12 мая жалобу Багдасарян на приговор за подделку больничного листаПроисшествия 25 апреля, 10:49
Минкультуры не будет учитывать экспертизу по "Матильде" при выдаче разрешения на прокатКультура 25 апреля, 10:47
Аграрии Новосибирской области планируют собрать более 2,36 млн т зернаСибирь 25 апреля, 10:43
Профилактические отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 маяМосква 25 апреля, 10:42
СМИ: британский эсминец Daring направился в Черное мореМеждународная панорама 25 апреля, 10:39
СМИ: футболист "Реала" Иско продлит контракт с клубом до 2022 годаСпорт 25 апреля, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Режим территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" может быть расширен на другие районы полуострова, где будут появляться новые инвестиционные проекты, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
В настоящее время режим ТОР "Камчатка" распространяется на Петропавловск-Камчатский и Елизовский район.
"Там, где будут возникать новые проекты, мы для них будем применять режим территории опережающего развития, расширять ТОР "Камчатка". У нас есть такая возможность, задерживать не будем никого", - сказал Трутнев.
По словам губернатора Владимира Илюхина, в полпредство президента на Дальнем Востоке и Минвостокразвития РФ уже направлены предложения о расширении режима ТОР "Камчатка" на четыре муниципальных образования. "У нас сегодня есть заявки ещё от четырех районов: Пенжинский, Карагинский, Быстринский и Соболевский, где возможна реализация проектов на общую сумму более 13 млрд рублей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эти территории стали работать в рамках ТОР "Камчатка". Сегодня мы пришли к выводу, что такая возможность есть", - сказал губернатор.
Постановление правительства РФ "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно- логистического и туристско-рекреационного. Для реализации проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, расположенных в пределах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. В настоящее время резидентами территории являются 20 предприятий с общим объемом инвестиций более 13,5 млрд рублей.