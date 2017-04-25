Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТОР "Камчатка" могут расширить еще на четыре района полуострова

Экономика и бизнес
25 апреля, 10:15 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
В настоящее время режим ТОР "Камчатка" распространяется на Петропавловск-Камчатский и Елизовский район
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Режим территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" может быть расширен на другие районы полуострова, где будут появляться новые инвестиционные проекты, сообщил  журналистам вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В настоящее время режим ТОР "Камчатка" распространяется на Петропавловск-Камчатский и Елизовский район.

"Там, где будут возникать новые проекты, мы для них будем применять режим территории опережающего развития, расширять ТОР "Камчатка". У нас есть такая возможность, задерживать не будем никого", - сказал Трутнев.

По словам губернатора Владимира Илюхина, в полпредство президента на Дальнем Востоке и Минвостокразвития РФ уже направлены предложения о расширении режима ТОР "Камчатка" на четыре муниципальных образования. "У нас сегодня есть заявки ещё от четырех районов: Пенжинский, Карагинский, Быстринский и Соболевский, где возможна реализация проектов на общую сумму более 13 млрд рублей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эти территории стали работать в рамках ТОР "Камчатка". Сегодня мы пришли к выводу, что такая возможность есть", - сказал губернатор.

Постановление правительства РФ "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно- логистического и туристско-рекреационного. Для реализации проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, расположенных в пределах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. В настоящее время резидентами территории являются 20 предприятий с общим объемом инвестиций более 13,5 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области подростка покусал лев
2
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
3
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
6
AP: в штате Орегон убита россиянка
7
Гражданина Китая осудили за попытку вывезти из РФ золото стоимостью свыше 1 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама