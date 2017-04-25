Air China возобновит выполнение рейсов в Пхеньян с 5 мая

ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ведущий китайский авиаперевозчик Air China с 5 мая возобновит воздушное сообщение со столицей КНДР. Об этом сообщил информационный портал Sina со ссылкой на осведомленный источник в компании.

"С 5 мая рейсы в Пхеньян будут возобновлены, полеты планируется выполнять два раза в неделю - по понедельникам и пятницам", - рассказал источник журналистам.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Air China 14 апреля осуществила свой последний рейс в Пхеньян и объявила о приостановке обслуживания данного направления перевозок.

Air China - единственная китайская компания, осуществляющая воздушное сообщение с КНДР. Полеты в Пхеньян и обратно совершались три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Однако из-за невысокого пассажиропотока некоторые рейсы иногда приходилось отменять.