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Air China возобновит выполнение рейсов в Пхеньян с 5 мая

Экономика и бизнес
25 апреля, 10:40 дата обновления: 25 апреля, 10:55 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Полеты планируется выполнять два раза в неделю - по понедельникам и пятницам
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ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ведущий китайский авиаперевозчик Air China с 5 мая возобновит воздушное сообщение со столицей КНДР. Об этом сообщил информационный портал Sina со ссылкой на осведомленный источник в компании.

"С 5 мая рейсы в Пхеньян будут возобновлены, полеты планируется выполнять два раза в неделю - по понедельникам и пятницам", - рассказал источник журналистам.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Air China 14 апреля осуществила свой последний рейс в Пхеньян и объявила о приостановке обслуживания данного направления перевозок.

Air China - единственная китайская компания, осуществляющая воздушное сообщение с КНДР. Полеты в Пхеньян и обратно совершались три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Однако из-за невысокого пассажиропотока некоторые рейсы иногда приходилось отменять.

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