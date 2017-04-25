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Виноделы просят освободить производителей вина от ЕГАИС при производстве

Экономика и бизнес
25 апреля, 12:09 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов также отметил, что виноделы направили президенту РФ пакет поправок в 171 Федеральный закон "О госрегулировании производства и оборота алкоголя"
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КРАСНОДАР, 25 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Представители винодельческой отрасли предлагают отменить госконтроль над объемом производства алкоголя через систему ЕГАИС на этапе производства вина, сообщил  в рамках конференции "Инновационный мир современного виноградарства и виноделия" бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, виноделы направили президенту РФ пакет поправок в 171 Федеральный закон "О госрегулировании производства и оборота алкоголя".

"Мы предлагаем новый пакет (поправок в закон), который мы уже направили президенту, в котором мы просим приравнять производство вина к производству продукции сельского хозяйства во всем объеме. Тогда мы бы с вами попали под другое налоговое регулирование. Кроме этого, мы считаем, что должна быть изменена система лицензирования, и упрощена она не только для малых производителей вина, в частности в вопросе ЕГАИС. Мы просим, чтобы ЕГАИС в процессе производства был убран", - сказал Титов.

По его словам, поправки должны еще более обособить винодельческую продукцию от алкогольной, поскольку вино "продукт, полезный для здоровья, который составляет значительную часть культуры нашей страны".

Ранее Титов в рамках недавнего Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сообщал ТАСС, что российское виноградарство и виноделие нуждается в отдельных правилах налогообложения, в частности, для поддержки отрасли необходимо ввести нулевой акциз. Кроме того, по мнению бизнес-омбудсмена, в рамках федерального Минсельхоза должно быть создано специальное ведомство, которое будет заниматься виноградарством и виноделием.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов владеет совместно с сыном Павлом Титовым компанией "Абрау-Дюрсо", крупным российским производителем шампанских и игристых вин, получаемых как классическим, так и резервуарным способом.

В группу компаний "Абрау-Дюрсо" входит одноименный завод шампанских вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники, винодельня и группа компаний "Ведерниковъ". Продукция экспортируется в 15 стран, включая Германию, Китай, Израиль, страны СНГ, Латвию. Кроме того, "Абрау-Дюрсо" реализует строительство коттеджных поселков в рамках проектов Abrau Deluxe Club и Abrau Foresthill.

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