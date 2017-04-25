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В Госдуму внесен законопроект о перевозках транзитных грузов через территорию России

Экономика и бизнес
25 апреля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Документ, как ожидается, даст "иностранному грузовладельцу гарантию по срокам и сохранности перевозки грузов через территорию РФ"
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов ("Единая Россия") внес на рассмотрение палаты проект базового закона "О перевозках транзитных грузов (товаров) через территорию РФ", который также корректирует смежные законодательные акты. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Целью инициативы является "создание комплексного законодательного акта, дающего иностранному грузовладельцу полную гарантию по срокам, ритмичности и сохранности перевозки транзитных грузов через территорию РФ", отмечается в пояснительной записке. При этом правительственная комиссия по транспорту наделяется функциями по координации заинтересованных органов и ведомств, хозяйствующих субъектов и общественных организаций "в обеспечении роста объемов и ускорении перевозок транзитных грузов с учетом большого количества ведомств, причастных к регулированию этих отношений".

Законопроект устанавливает обязательные требования к государственным контрольным органам при проведении контроля грузов и автомобилей при пересечении российской госграницы, предусматривающие сокращенные сроки и оптимизацию контрольных операций. Одновременно для перевозчиков транзитных грузов вводятся санкции за ненадлежащее выполнение обязательных для них требований.

Документом также предусматривается "определение субъектов деятельности при оказании услуг по перевозкам транзитных грузов, введение понятия оператора транзитной перевозки и порядок его взаимодействия с другими участниками транзитных перевозок". Устанавливаются правила документарного оформления перевозок транзитных грузов, предусмотрена "гармонизация их с международной практикой". Проект закона призван оптимизировать процедуры и сократить сроки проведения госконтроля транзитных грузов при пересечении госграницы, что позволит ускорить перевозки транзитных грузов. Планируется, что уполномоченный орган будет объявлять "на очередной год размер предельного провозного платежа по каждому транзитному транспортному коридору и виду транспорта".

Правительство в официальном отзыве поддержало законопроект, высказав к нему ряд замечаний.

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