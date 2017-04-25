Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель предложила создать фонд для финансовой поддержки женщин в развивающихся странах

Экономика и бизнес
25 апреля, 16:09 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
По словам канцлера ФРГ, этим могут заняться страны "двадцатки" - Германия, Нидерланды, а также США и Канада
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Страны "Большой двадцатки" могут создать специальный механизм финансовой поддержки женщин в развивающихся странах. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель во время дискуссии в рамках "женского саммита" G20 (W20) в Берлине. По ее словам, вложить средства в такой фонд могли бы все страны неформального клуба.

"Есть идея создания специального фонда", - сказала она, уточнив, что его целью должно стать "улучшение доступа к финансированию". "Мы думаем над тем, что этим могут заняться страны "двадцатки" - Германия, Нидерланды, могли бы подключиться США и Канада", - продолжила глава кабмина ФРГ. Она заметила, что к этой инициативе могли бы подключиться и частные институты.

По мнению Меркель, данные средства могли бы стать целевым взносом в капитал Всемирного банка, который бы уже непосредственно занялся финансовой поддержкой женщин в развивающихся странах.

W20 - официальное объединение "большой двадцатки", созданное в 2015 году по инициативе президента Турции и призванное усилить роль женщин в экономике. В "женском саммите" во вторник вместе с Ангелой Меркель принимают участие глава МВФ Кристин Лагард, королева Нидерландов Максима, а также дочь американского президента Иванка Трамп, к которой оказалось приковано основное внимание СМИ.

Она прибыла в германскую столицу утром. В течение дня она планирует также посетить филиал компании Siemens, а также почтить память убитых во время Второй мировой войны евреев возле монумента памяти жертв Холокоста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
3
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
4
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в Крыму
5
Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ
6
В Саратовской области подростка покусал лев
7
В Минусинске в Красноярском крае горит рынок на площади 1 тыс. кв. метров
Темы дня
Загрузка...
Реклама