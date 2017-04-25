Меркель предложила создать фонд для финансовой поддержки женщин в развивающихся странах

БЕРЛИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Страны "Большой двадцатки" могут создать специальный механизм финансовой поддержки женщин в развивающихся странах. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель во время дискуссии в рамках "женского саммита" G20 (W20) в Берлине. По ее словам, вложить средства в такой фонд могли бы все страны неформального клуба.

"Есть идея создания специального фонда", - сказала она, уточнив, что его целью должно стать "улучшение доступа к финансированию". "Мы думаем над тем, что этим могут заняться страны "двадцатки" - Германия, Нидерланды, могли бы подключиться США и Канада", - продолжила глава кабмина ФРГ. Она заметила, что к этой инициативе могли бы подключиться и частные институты.

По мнению Меркель, данные средства могли бы стать целевым взносом в капитал Всемирного банка, который бы уже непосредственно занялся финансовой поддержкой женщин в развивающихся странах.

W20 - официальное объединение "большой двадцатки", созданное в 2015 году по инициативе президента Турции и призванное усилить роль женщин в экономике. В "женском саммите" во вторник вместе с Ангелой Меркель принимают участие глава МВФ Кристин Лагард, королева Нидерландов Максима, а также дочь американского президента Иванка Трамп, к которой оказалось приковано основное внимание СМИ.

Она прибыла в германскую столицу утром. В течение дня она планирует также посетить филиал компании Siemens, а также почтить память убитых во время Второй мировой войны евреев возле монумента памяти жертв Холокоста.