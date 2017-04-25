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"Почта России" распространит оптимизацию персонала на города-миллионники

Экономика и бизнес
25 апреля, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В настоящее время проект по оптимизации управленческого звена проходит в Москве
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Почта России" распространит запущенный в Москве проект по оптимизации персонала в рамках проекта по борьбе с очередями на другие города-миллионники, сообщил журналистам глава компании Дмитрий Страшнов.

В настоящее время проект по оптимизации управленческого звена проходит в Москве. В феврале "Почта России" объявила, что планирует до лета сократить около 35% сотрудников аппарата управления в Москве за счет ликвидации дублирования функций и автоматизации на рабочих местах; за счет высвободившихся средств компания сможет повысить зарплаты работникам отделений.

"Задача - к концу года во всех городах-миллионниках эту систему наладить. В силу того, что электронная торговля развивается в городах, поэтому нагрузка на отделения в городах высокая. Если мы до конца года, а такая цель стоит перед нами, снимем эту проблему во всех городах-миллионниках, а не только в Москве, то это будет такой серьезный прорыв", - сказал Страшнов.

Как добавил в свою очередь директор московского макрорегиона Сергей Малышев, компания ведет оптимизацию управленческого звена, "потому что очень много дублирующих функций, очень много функций, которые занимались перекладыванием бумажек".

"Часть фонда оплаты труда, которая от оптимизации освобождается, мы направили на эту систему, которая позволяет нам уже сегодня иметь отделения почтовой связи, в которых отсутствуют очереди", - напомнил Малышев.

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