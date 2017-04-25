МЭР РФ рассчитывает на открытие японского рынка продукции из мяса птицы до конца весны

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ рассчитывает на открытие японского рынка термически обработанной курицы до конца весны. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский, выступая на круглом столе в Совете Федерации.
"В декабре Япония открыла рынок для двух наших предприятий по термически обработанной свинине, мы ожидаем в ближайшее время решение по термически обработанной курице. Надеемся, что оно до конца весны японской стороной будет принято. Затем будем добиваться открытия рынка уже сырой свинины, говядины и птицы", - сказал чиновник.
Россельхознадзор ведет активную работу по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки.
В декабре 2016 г. ООО "Мираторг-Запад" и ООО "Ратимир" получили разрешение на поставки мяса парнокопытных, прошедшей термическую обработку, в Японию. Как отмечал тогда Россельхознадзор, подписание указанного сертификата подвело итог длительной (с 2013 года) и сложной процедуры по допуску российской готовой мясной продукции на японский рынок.