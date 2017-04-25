Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР РФ рассчитывает на открытие японского рынка продукции из мяса птицы до конца весны

Экономика и бизнес
25 апреля, 17:09 дата обновления: 25 апреля, 17:19 UTC+3
Представитель ведомства напомнил, что в декабре 2016 года Япония открыла рынок для двух российских предприятий по термически обработанной свинине
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ рассчитывает на открытие японского рынка термически обработанной курицы до конца весны. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

"В декабре Япония открыла рынок для двух наших предприятий по термически обработанной свинине, мы ожидаем в ближайшее время решение по термически обработанной курице. Надеемся, что оно до конца весны японской стороной будет принято. Затем будем добиваться открытия рынка уже сырой свинины, говядины и птицы", - сказал чиновник.

Россельхознадзор ведет активную работу по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки.

В декабре 2016 г. ООО "Мираторг-Запад" и ООО "Ратимир" получили разрешение на поставки мяса парнокопытных, прошедшей термическую обработку, в Японию. Как отмечал тогда Россельхознадзор, подписание указанного сертификата подвело итог длительной (с 2013 года) и сложной процедуры по допуску российской готовой мясной продукции на японский рынок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
3
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
4
Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ
5
В Саратовской области подростка покусал лев
6
В Минусинске в Красноярском крае горит рынок на площади 1 тыс. кв. метров
7
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама