Абызов: систему работы власти с бизнесом в Татарстане надо внедрять в других регионах

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КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Практику взаимодействия бизнеса и органов государственной власти, которую использует Татарстан, необходимо внедрять и в других регионах России, сообщил журналистам в ходе делового визита в Казань министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.
"Самое главное, что для Татарстана диалог с предпринимателями никакая не диковинка и не новинка, а то, что является уже частью культуры взаимодействия государственного аппарата и бизнеса. И в этом отношении я многим коллегам в других регионах указываю на то, что практики, которые Татарстан на сегодняшний день вырабатывает, система не эпизодического, а буквально ежедневного взаимодействия с бизнесом - их надо внедрять и в других регионах", - сказал министр.
По его словам, без выстроенной системы диалога и обратной связи между властью и предпринимателями нельзя добиться хороших результатов в развитии промышленности. Абызов отметил, что модель, при которой государство работает для того, чтобы помочь бизнесу, формирует доверие и взаимную ответственность.
"Здесь нет ничего сверхинновационного, из разряда высшей математики, очень сложного. Просто нужно уметь быть открытыми, понятными для людей, уметь общаться с людьми", - пояснил Абызов.