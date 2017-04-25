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Сбербанк в 2016 г. предотвратил 1 млн подозрительных операций

Экономика и бизнес
25 апреля, 19:23 дата обновления: 25 апреля, 20:23 UTC+3
Кроме того, удалось предотвратить ущерб от попытки мошенничества в находящихся на обслуживании Сбербанка торговых точках на сумму около 6 млрд рублей
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Сбербанка в 2016 году предотвратила более 1 млн подозрительных операций, говорится в обращении главы банка Германа Грефа в годовом отчете кредитной организации.

"Подразделениями безопасности банка предотвращено более 1 млн подозрительных операций на сумму около 17 млрд рублей", - приводятся в отчете слова Грефа.

В 2016 году росли объемы и доля операций, проводимых удаленно. Как следствие, ежедневно банк отражал более 1,5 тыс. кибератак. Кроме того, правоохранительными органами совместно с подразделениями безопасности Сбербанка прекращена деятельность девяти киберпреступных групп, задержано и привлечено к ответственности более 80 человек.

Также сотрудникам Сбербанка удалось предотвратить ущерб от попытки мошенничества в находящихся на обслуживании Сбербанка торговых точках на сумму около 6 млрд рублей.

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