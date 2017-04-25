Корпоративным директором АСИ стала экс-замглавы Росимущества Елена Мякотникова

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Елена Мякотникова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), назначена на должность корпоративного директора Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"В состав дирекции Агентства стратегических инициатив (АСИ) вошла Елена Мякотникова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Приказ о ее назначении на должность корпоративного директора АСИ подписан 25 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.

Мякотникова родилась в городе Петропавловск-Камчатский. Окончила Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе по специальности "Мировая экономика". В период с 2013 по 2017 годы занимала должность заместителя руководителя Росимущества. В 2010-2012 годы работала в группе "АФК Система" на позициях исполнительного вице-президента комплекса финансов и инвестиций ОАО "АФК Система", а также заместителя генерального директора - руководителя комплекса финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ".

Ранее была вице-президентом по финансам холдинговой компании "Росгосстрах", финансовым контролером, руководителем отдела внутреннего аудита и финансовым директором ЗАО "Соник Дуо" ("Мегафон Москва").