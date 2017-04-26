В Хабаровском крае 10 компаний-резидентов ТОР выпустили продукции на 3,3 млрд рублей

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ХАБАРОВСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае в 2016 году выпустили продукцию на сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт, выступая с отчетом за 2016 год в Законодательной думе края.
"C начала создания ТОР в Хабаровском крае подано 62 заявки на получение статуса резидентов, с Корпорацией по развитию Дальнего Востока заключено 26 соглашений. 10 компаний уже осуществляют выпуск продукции в качестве резидентов. Выпущено продукции на 3,3 млрд рублей, уплачено в бюджет края 125 млн рублей, создано 524 рабочих места", - сказал Шпорт в своем выступлении.
Среди работающих предприятий резидентов ТОР он назвал "ТехноНиколь Дальний Восток" (стройматериалы из каменной ваты),"Хабаровский трубный завод", "ПрадаПромФильтр" и "Джей Джи Си Эвергрин" (огурцы и помидоры).
"В этом году по резидентам ТОР и Свободного порта ожидаем начала выпуска продукции еще по четырем новым проектам. Это два небольших проекта в Ванинском районе, один проект в ТОР "Комсомольск" и вторая очередь тепличного комплекса "Джей Джи Си Эвергрин" в ТОР "Хабаровск", - добавил губернатор.
Он сообщил, что в свободном порту Ванино зарегистрировано пять резидентов: "Дальневосточный Ванинский порт", "Прайм", "Форум ДВ" (проект берегового комплекса по перевалке нефтепродуктов с автоцистерн на судно в порту Ванино), "Токинский кирпичный завод" и "Ванинский Трансуголь".
Отмечается, что еще пять компаний подали заявки. Общий объем заявленных инвестиций более 80 млрд рублей.
Задача у правительства края - "накрыть" режимами поддержки инвестиций все пять центров экономического развития", - отметил глава региона. Он напомнил, что 19 апреля принято постановление правительства России о создании третьей ТОР в Хабаровском крае - ТОР "Николаевск" (9 проектов с инвестициями более 3 млрд рублей).
"На выходе - постановление по расширению ТОР "Комсомольск" с включением в нее горнолыжного комплекса "Холдоми". Совместно с Минвостокразвития России дорабатываем законопроект по распространению режима свободного порта на Советско-Гаванский муниципальный район и город Хабаровск", - сказал Шпорт.
Общий объем заявленных инвестиций в три ТОР и проекты свободного порта в Хабаровском крае - более 125 млрд рублей.