СМИ: китайская авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы в Москву

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ПЕКИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайский авиаперевозчик Lucky Air собирается с июня 2017 года осуществлять регулярные рейсы по маршруту Куньмин (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) - Москва. Об этом сообщает информационный интернет-портал Sina.
"Запуск нового маршрута обусловлен стремительным ростом числа китайских туристов, желающих посетить Россию", - заявил представитель авиакомпании и отметил, что самолет будет совершать посадку в аэропорту Домодедово.
Ожидается, что первый рейс в Москву Lucky Air совершит 12 июня.
Жители Китая в прошлом году совершили 122 млн поездок в другие страны, что на 4,3% превысило аналогичный показатель 2015 года. По итогам 2016 года Россию посетили до 1,3 млн туристов из Китая.