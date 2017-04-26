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"Ъ": Ространснадзор запретил эксплуатацию вагонов с китайскими боковыми рамами

Экономика и бизнес
26 апреля, 8:19 UTC+3
По данным газеты, запрет связан с произошедшим в марте инцидентом, когда на Горьковской железной дороге произошел сход казахстанского вагона с такой боковой рамой
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ространснадзор направил в ОАО "РЖД" предписание о запрете эксплуатации вагонов с китайскими боковыми рамами (производства "Саус Хуэйтун" до марта 2013 года), сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, запрет связан с инцидентом 8 марта, когда на Горьковской железной дороге произошел сход казахстанского вагона с такой боковой рамой. В Ространснадзоре "Ъ" пояснили: при расследовании выяснилось, что завод "Саус Хуэйтун" получил сертификат только в 2013 году на ограниченную партию, а более ранние рамы его не имели. Теперь РЖД обязаны не допускать на сеть в РФ вагоны с несертифицированными деталями этого производителя, поясняют в ведомстве. По информации "Коммерсанта", сертифицировано было 240 тыс. рам. Источник газеты, знакомый с ситуацией, отмечает, что ранее претензий к китайскому производителю не было. Но в 2011 году РЖД отказывались присвоить ему клеймо из-за изломов и трещин рамы, сообщает еще один собеседник издания.

В РЖД "Коммерсанту" пояснили: на боковые рамы, указанные в предписании, не было сертификатов, и приемщики компании, присутствующие на всех заводах, это литье не принимали. То есть вагонов российских производителей с литьем "Саус Хуэйтун" на сети быть не должно, говорят в РЖД.

По данным экспертов отрасли, до 2013 года литье могло попасть в Россию через Казахстан или Киргизию. Там оно поставлялось в основном на вагоноремонтные предприятия и посредникам, которые, пользуясь дефицитом, перепродавали его в России, плюс под управлением "Казтемиртранса" работают более 5,3 тыс. китайских полувагонов.

Другой источник отмечает, что после ухода с рынка кременчугского литья конкурентов российским предприятиям осталось мало, среди них - Китай. Но китайское литье - не такая большая проблема, как огромный объем подержанного литья, которое переставляется с перебивкой номера после масштабного списания вагонов в 2016 году, говорит собеседник издания.

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