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Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I квартале упала в 61,5 раза, до 15,5 млн руб.

Экономика и бизнес
26 апреля, 10:20 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Выручка за отчетный период снизилась на 10,3%, до 8,559 млрд руб
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) упала в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в 61,5 раза, до 15,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 10,3%, до 8,559 млрд руб. В частности, выручка от экспорта электроэнергии уменьшилась на 26%, до 5,499 млрд руб., а от продажи на внутреннем рынке - выросла на 33%, до 2,796 млрд руб.

Убыток компании от продаж составил 581,6 млн руб. против соответствующей прибыли в размере 1,1 млрд руб. в первом квартале 2016 года. Валовая прибыль снизилась в 2,2 раза, составив 1,345 млрд руб.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии. В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании.

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