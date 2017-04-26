Завод кормов и биодобавок компании из США за 1,3 млрд рублей открылся в ОЭЗ "Липецк"

ПОС. МАТЫРСКИЙ (Липецкая область), 26 апреля. /ТАСС/. Завод кормов и биодобавок компания "Кемин" (США) открылся в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк". Сумма инвестиций составила 1,3 млрд рублей, в церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"Сегодня открыт важный объект для развития российской экономики, экономический интерес всегда найдет дорогу. Все политические трудности имеют временный характер, и тот, кто работает с нами в трудный период, и в дальнейшем будет иметь преимущества", - сказал на церемонии открытия Козак.

Завод будет производить корма и добавки для животных и людей, в строительство и технологическое оснащение завода инвестировано 1,3 млрд рублей. Пока на заводе создано 40 рабочих мест, но в течение пяти лет численность сотрудников будет увеличена до ста. "Теперь уже семь американских компаний сотрудничают с Липецкой областью, их объем инвестиций в регионе составляет $8 млрд", - сказал губернатор Липецкой области Олег Королев.

Компания "Кемин" основана в 1961 году в США, имеет филиалы в 90 странах и заводы в США, Бельгии, Сингапуре, Китае, Бразилии, Индии, Италии, ЮАР, насчитывает свыше 3,4 млрд клиентов в мире, более 20 лет ее продукция поставляется в Россию.

Кроме "Кемин", в ОЭЗ "Липецк" в 2017 году свои заводы намерены открыть девять компаний с заявленными инвестициями 25 млрд рублей, среди них филиалы немецкой Viessmann Group, вложившей в создание холодильного оборудования более 1 млрд рублей, американской PPG Industries, инвестировавшей свыше 3 млрд рублей в линии выпуска промышленных покрытий, французской Schlumberger, направившей почти 4 млрд рублей в разработку электронасосов и другие.

Особая экономическая зона "Липецк" площадью почти 2,3 тыс. га создана в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности и для привлечения прямых иностранных инвестиций. Федеральный и областной бюджеты вложили в развитие инфраструктуры 6,1 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ являются 50 компаний из 16 стран мира, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты ОЭЗ "Липецк" создали более 3 тыс. рабочих мест. Компании заявили инвестиции в размере 153 млрд рублей (на данный момент освоено 37,5 млрд) и выпустили продукции на 51,7 млрд рублей.