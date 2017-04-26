Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сокращение числа особых экономических зон в РФ запланировано на 2019 год

Экономика и бизнес
26 апреля, 14:21 UTC+3 область) 26, апреля. /ТАСС
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак пояснил, что речь идет о ОЭЗ, которые к этому времени не придут к соответствию новым критериям эффективности
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗИНКА (Липецкая область), 26 апреля. /ТАСС/. Сокращение количества особых экономических зон (ОЭЗ) на территории России запланировано на 2019 год. Об этом во время рабочей поездки в Липецкую область сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"Масштабные сокращения ОЭЗ были проведены недавно (лето 2016 года - прим. ТАСС), ликвидированы восемь особых экономических зон. Сейчас установлены новые критерии эффективности ОЭЗ, и кто до 2019 года ее не покажет, те будут закрыты", - сказал Козак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о прекращении деятельности восьми неэффективно функционирующих ОЭЗ в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Алтай, Адыгея и Северная Осетия - Алания. Как отмечалось, за три года с момента их создания не было заключено ни одного соглашения о ведении деятельности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама