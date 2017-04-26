Сокращение числа особых экономических зон в РФ запланировано на 2019 год

КАЗИНКА (Липецкая область), 26 апреля. /ТАСС/. Сокращение количества особых экономических зон (ОЭЗ) на территории России запланировано на 2019 год. Об этом во время рабочей поездки в Липецкую область сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"Масштабные сокращения ОЭЗ были проведены недавно (лето 2016 года - прим. ТАСС), ликвидированы восемь особых экономических зон. Сейчас установлены новые критерии эффективности ОЭЗ, и кто до 2019 года ее не покажет, те будут закрыты", - сказал Козак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о прекращении деятельности восьми неэффективно функционирующих ОЭЗ в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Алтай, Адыгея и Северная Осетия - Алания. Как отмечалось, за три года с момента их создания не было заключено ни одного соглашения о ведении деятельности.