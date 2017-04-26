Производство кожи для обувной и автомобильной промышленности запустят в Орловской области

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ОРЕЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Завод по переработке шкур крупного рогатого скота и производству натуральной кожи запустят в Орловской области. Объем инвестиций в проект на 2017-2018 годы составит 1,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Правительство Орловской области и ООО "АДРИА" заключили соглашение по реализации инвестиционного проекта "Создание завода по производству кожевенной продукции на территории Орловской области". Целью проекта является создание на территории региона высокотехнологичного производства по переработке шкур крупного рогатого скота и производства натуральной высококачественной соответствующей международным стандартам кожи для обувной, автомобильной и мебельной промышленностей. Объем инвестиций по проекту в период с 2017 по 2018 годы составит 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что в рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать 200-250 новых рабочих мест.
По словам губернатора Орловской области Вадима Потомского, привлечение инвестиций - ключевое условие успешного развития экономики региона. "Поэтому инвестиционная стратегия Орловской области направлена на формирование благоприятной деловой среды, снятие административных барьеров, реализацию системы мер государственной поддержки для бизнеса. Поддерживая инвесторов, мы рассчитываем на ответные усилия по развитию производства и росту социальной ответственности", - рассказал он ТАСС.